“พิพัฒน์”หารือ กทท.เร่งแก้ปัญหาพื้นที่รอบท่าเรือ ย้ำ การพัฒนาต้องยึดประโยชน์-คุณภาพชีวิต ปชช.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโต๊ะหารือวาระสำคัญร่วมกับ สส. ภัณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย (ตัวแทนภาคประชาชน) และคณะผู้บริหารระดับสูงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อบูรณาการแนวคิดในการบริหารจัดการท่าเรือและแก้ปัญหาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน
การหารือครั้งนี้ นายพิพัฒน์ ได้แสดงความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือคลองเตย โดยให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่ผ่าน สส. ภัณฑิล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิด แนวคิดร่วมกันระหว่างผู้แทนราษฎรและหน่วยงานภาครัฐ ในการแสวงหาทางออกและกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือฯ (กทท.) ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนในระยะยาว
นายพิพัฒน์ กล่าวย้ำว่า แนวทางที่ได้จากการหารือร่วมกันในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อห่วงใยต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนี้ การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อชุมชน โดยมอบนโยบายให้ กทท. กำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ของท่าเรือและพื้นที่โดยรอบอย่างชัดเจน โดยต้องคำนึงถึงบริบทของชุมชนเป็นหลัก สร้างสมดุลระหว่างการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการยกระดับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวคลองเตย และเร่งผลักดัน พ.ร.บ. การท่าเรือฯ ฉบับใหม่ ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย เป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเอื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น และหารือหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) กทท. และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ กทท. คนใหม่ ให้มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการดูแลประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
การได้หารือร่วมกับตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่าง สส. เขตพื้นที่ รับฟังและตั้งใจแก้ปัญหาอย่างแท้จริง โดยได้กำชับให้ กทท. นำข้อสรุปทั้งหมดในวันนี้ไปพิจารณาปฏิบัติ เพื่อให้ท่าเรือเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน