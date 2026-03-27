กรมควบคุมโรคเตือน ปชช.ใช้นิโคตินถุงเสี่ยงโรคหัวใจ-หลอดเลือด

เพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ระบุว่า ปัจจุบันพบการลักลอบจำหน่ายและโฆษณา “นิโคตินถุง” อย่างแพร่หลายผ่านสื่อออนไลน์ และมีการวางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวหรือตามห้างสรรพสินค้า ทำให้เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ นิโคตินถุงมีความเข้มข้นสูง สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
- หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น แน่นหน้าอก
- เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ทำให้เกิดการเสพติดได้ง่าย
- กระทบพัฒนาการของสมองในระยะยาว (โดยเฉพาะวัยรุ่น)
นอกจากนี้ การขายและโฆษณานิโคตินถุงผ่านช่องทางออนไลน์ ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการโฆษณาและจำหน่ายนิโคตินถุงผ่านช่องทางใด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร. 0 2590 3852 และสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ โทร. 1600