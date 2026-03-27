ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ชุมชนเทพลีลา จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว-เร่งเยียวยา

เช้านี้ (27 มี.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนเทพลีลา ซอยรามคำแหง 39 แยก 1 เขตวังทองหลาง โดยศูนย์วิทยุพระรามได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 19.14 น. ของวันที่ 26 มี.ค 69 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบที่เกิดเหตุเป็นลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกติดกันหลายหลัง เพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งหมดรวม 5 หลังคาเรือน (ห้องเช่าประมาณ 10 ห้อง) คิดเป็นพื้นที่ความเสียหายโดยประมาณ 80 ตารางวา โดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ร่วมกับรถบรรทุกน้ำของสำนักงานเขตวังทองหลาง ได้ระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าวพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย รายแรกเป็นหญิงอายุ 65 ปี มีอาการเป็นลมหมดสติ นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวช และรายที่สองเป็นเด็กชายอายุ 12 ปี มีอาการสำลักควัน ซึ่งได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากสภาพที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมด
นายชัชชาติ กล่าวแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัย พร้อมระบุว่าในช่วงนี้สภาพอากาศร้อนและมีกระแสลมแรง ขอฝากเตือนประชาชนให้ช่วยกันระมัดระวัง โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ในด้านการช่วยเหลือ นางสาวอรุณี อินถนอม ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ โยธา พัฒนาชุมชน และรักษาความสะอาดฯ ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมให้คำแนะนำในการยื่นขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถโทร 199 ตลอด 24 ชั่วโมง