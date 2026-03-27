CIB เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นตำรวจ ลวงเหยื่อทำตามคำสั่ง

เพจตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) โพสต์ระบุว่า กลลวงใหม่ มิจฯ แต่งกายคล้ายตำรวจ วิดีโอคอลมาหลอกให้เหยื่อโอนเงิน และลวงให้เหยื่อกลายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัว ด้วยวิธีการดังนี้
- มิจฯ แต่งกายคล้ายตำรวจ วิดีโอคอลหา
- อ้างว่า เหยื่อกระทำความผิด ต้องถูกตรวจสอบ
- ใช้กลวิธีอย่างแนบเนียน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อ ทำให้ระบบธนาคารเข้าไม่ได้
- เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ จะหลอกให้เหยื่อทำตามคำสั่ง เช่น หลอกให้ไปรับทรัพย์สินจากผู้เสียหายอีกคนที่ถูกหลอกเช่นเดียวกัน
- จากนั้นจะสั่งการให้เหยื่อนำทรัพย์สินไปขาย และโอนเงินกลับมายังบัญชีคนร้าย อ้างเป็นขั้นตอนของกฎหมาย
- เหยื่อกลายเป็น "ผู้ร่วมกระทำความผิด" โดยไม่รู้ตัว