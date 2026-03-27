"เทพไท"ชี้วิกฤตน้ำมันทำ"รบ.อนุทิน"ดิ่งเหว หลังผลสำรวจพบ ปชช.ไม่พอใจการแก้ปัญหา 91%

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วิกฤตน้ำมัน ทำรัฐบาลอนุทินดิ่งเหว
หลังจากรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 6 บาท ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนโยบายการลอยตัวราคาน้ำมัน ให้เป็นไปตามกลไกของตลาด จึงทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศตื่นตระหนก และมีความกังวลที่น้ำมันราคาแพง โดยการขึ้นราคาลิตรละ 6 บาท ทำให้เกิดอาการช็อกกันไปตามๆกัน ซึ่งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใช้เหตุผลอะไร ถึงขึ้นราคาที่สูงถึง 6 บาทต่อลิตร ถ้าหากจะทยอยกันขึ้นในแต่ละครั้งๆละ 1 บาทหรือ 2 บาท เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวและปรับตัวจะเป็นการดี
มีเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า จริงๆแล้วราคาน้ำมัน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ แม้ว่านางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะอ้างว่าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถควบคุมไม่ให้ขึ้นราคาได้ แต่ถ้าไปดูรายละเอียดพบว่า น้ำมันเชื้อเพลิงถูกจัดอยู่ในสินค้าและบริการควบคุม ลำดับที่ 16 ที่คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งรัฐมนตรีฯมีอำนาจตามมาตรา 9 ในการควบคุมสินค้าหรือบริการ ที่ต้องควบคุมกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสินค้า หรือการบริการควบคุม และมีอำนาจตามมาตรา 25 ในการกำหนดราคาซื้อ หรือราคาจำหน่ายสินค้า หรือบริการควบคุม การกำหนดอัตรากำไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้า หรือบริการควบคุม ที่ผู้จำหน่ายจะได้รับ
ถ้าดูเนื้อหาของ พรบ.ฉบับนี้แล้ว เห็นได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจสามารถควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ กระทรวงพาณิชย์จึงไม่จำเป็นต้องไปควบคุมราคาสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ด้วยซ้ำไป การออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม จากผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ เห็นได้ชัดว่าช่วยเหลือ 7 กลุ่ม แต่กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ที่ต้องบริโภคสินค้าราคาแพง รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนช่วยเหลือ เรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อไม่ให้สินค้าราคาแพง จึงทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาลอนุทิน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงรักษาการก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าระหว่างรัฐบาลอนุทิน1กับรัฐบาลอนุทิน2 คือรัฐบาลชุดเดียว
เมื่อใดไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ หรือการทำงานของรัฐบาลในขณะนี้ พบว่าจากข้อมูลการสำรวจของรายการถกไม่เถียง ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีผู้แสดงความเห็นถึง 6736 คน ผลปรากฎว่า ความพอใจในการบริหารงานของรัฐบาลอยู่ที่ 4% ไม่พอใจการบริหารงานหรือการแก้ปัญหาราคาน้ำมันอยู่ที่ 91% และเฉยๆ 5% แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่พอใจ การแก้ปัญหารัฐบาลอนุทินสูงมาก ทั้งที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาสดๆร้อนๆ และสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และต้องไปเลือกตั้งใหม่ อยากจะรู้เหมือนกันว่า พรรคภูมิใจไทยไทย รัฐบาลนายอนุทินจะได้รับความนิยมเหมือนกับการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือไม่
ส่วนตัวเชื่อว่า เมื่อถึงตอนเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย มีอำนาจพิเศษ มีวิธีการพิเศษที่ทำให้คะแนนของพรรคภูมิใจไทยกลับมาอย่างถล่มทลายอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผลการสำรวจพบว่าตอนนี้คะแนนตกต่ำมากก็ตาม แต่ว่าถึงช่วงเลือกตั้งจะมีการบริหารจัดการอำนาจการบริหาร จัดการทรัพยากร มีกระสุนดินดำ และสามารถเรียกคะแนนกลับมาสูงสุดเหมือนเดิมอีก ก็เป็นไปได้