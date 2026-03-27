ททท.ชวนประชาชนเที่ยว“เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2569”ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ – 29 มี.ค.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนประชาชนเปิดโหมดเที่ยวไทยให้สุดกับงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2569” ครั้งที่ 44 ภายใต้แนวคิด "สุขทันที ที่เที่ยวไทย" 5 Must Do in Thailand ได้แก่ Must Taste : อิ่มใจ Must Try : วัดใจ Must Buy : ฮีลใจ Must Seek : เพลินใจ Must See : ชื่นใจ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสเอกลักษณ์ของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ภายในงานจัดเต็มด้วย 9 โซนกิจกรรม ประกอบด้วย
- โซนที่ 1 ภาคตะวันออก เสนอความสดใสและความสนุกสนานของทุกเฉดสีของ 9 จังหวัดภาคตะวันออก
- โซนที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดื่มด่ำกับเสน่ห์อีสานผ่าน 5 Senses (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)
- โซนที่ 3 ภาคใต้ ถ่ายทอดความงดงามและความมหัศจรรย์ของท้องทะเลภาคใต้ ผสานอัตลักษณ์วัฒนธรรม
- โซนที่ 4 ภาคกลาง เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนกับคอนเซปต์ อู่ข้าว อู่น้ำ...ผ้าทอราชธานี
- โซนที่ 5 ภาคเหนือ ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวภาคเหนือในแต่ละฤดูกาล
- โซนที่ 6 Amazing Thailand Feel all the Feelings สัมผัสทุกความรู้สึกของการท่องเที่ยวไทย
- โซนที่ 7 Road to sustainability Travel With Care โลกเสมือนจริงของแหล่งท่องเที่ยวและเขตอนุรักษ์
- โซนที่ 8 โซนหน่วยงานพันธมิตรและโซนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในประเทศ
- โซนที่ 9 เวทีกลาง รับชมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง
ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2569 เวลา 10:00 - 21:00 น. ณ Exhibition Hall 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy