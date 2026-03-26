ระทึก! ซากขีปนาวุธร่วงกลางกรุงอาบูดาบี ดับ 2 เจ็บ 3 หลังระบบป้องกันยิงสกัด

ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เปิดเผยวันนี้ (26 มี.ค.) ว่า เกิดเหตุระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดขีปนาวุธทิ้งตัว จนซากชิ้นส่วนร่วงหล่นในกรุงอาบูดาบี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีก 3 ราย
สำนักงานสื่ออาบูดาบียืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนสเวฮาน (Sweihan Street) ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนและจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปในเร็วๆ นี้
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ช่วงเช้าของวันเดียวกัน ประชาชนทั่ว UAE รวมถึงในนครดูไบและกรุงอาบูดาบี ได้รับข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อเตือนถึงภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนรีบหาที่หลบภัยในระหว่างที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังทำงาน