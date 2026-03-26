ปิดเบี่ยงจราจร ถ.พระราม 2 ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน 2 เดือน ตี 5- 2 ทุ่ม เริ่ม 28 มี.ค.

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งปรับเบี่ยงทิศทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) บริเวณ กม. 30+000 ถึง กม. 30+500 ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว
กรมทางหลวงได้จัดแผนการทำงานติดตั้งคานสะพานโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องปรับเบี่ยงจราจรสลับไปวิ่งในฝั่งที่ไม่มีงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว โดยจะดำเนินการปรับเบี่ยงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
ทั้งนี้ ยังคงเปิดช่องจราจรบนทางหลัก (Mainline) ให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถผ่านได้ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก และเปิดใช้งานทางขนาน (Frontage Road) ตามปกติทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกทิศทางละ 2 ช่องจราจร
ปัจจุบัน กรมทางหลวงมีการดำเนินการปรับเบี่ยงจราจรในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) เพียง 2 ตอนเท่านั้น ได้แก่ ตอน 4 ช่วงโฮมโปรมหาชัย (กม.26+178 – กม.26+502) และตอน 7 ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (กม. 30+000 – กม. 30+500) ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 ตอนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ กรมทางหลวงจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดและคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ กรมทางหลวงขอแนะนำทางเลือกสำหรับประชาชนที่เดินทางสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก โดยสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี เลือกลงด่านนครปฐมตะวันออก เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านตัวเมืองนครปฐม เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 375 สายบ้านบ่อ – ลำลูกบัว วิ่งไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณต่างระดับบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนี้ กรมทางหลวงได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน