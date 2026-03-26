คมนาคมเตรียมช่วยค่าน้ำมันรถสาธารณะ-ภาคขนส่ง

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมแถลงภายหลังประชุม ครม.นัดพิเศษ ว่า จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน กระทรวงคมนาคม จะมีมาตรการช่วยภาคการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคโดยสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
โดยภาคการขนส่ง จะมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ รถส่งสินค้าและรถโดยสารสาธารณะ ที่ประชุม ครม.ให้กรอบที่ไปสนับสนุนช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าให้กับกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการใช้จริงของผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งจะมีระบบ GPS คอยติดตาม ซึ่งจะช่วยเหลือเงินสนับสนุนโดยกระทรวงการคลัง จะให้ผ่านในระบบพร้อมเพย์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโดยตรงตามเช็คการใช้จริง เช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะที่ให้ให้บริการ
ส่วนการช่วยเหลือรถโดยสารขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะต้องมีการไปประสานกับกรมขนส่งทางบก และเราจะช่วยเหลือผ่านการใช้จริง ทั้งนี้จะมี 4 กลุ่มที่ ครม.จะเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายกรัฐมนตรี อยากให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการให้บริการรถโดยสาร จะมีการประสานเพื่อให้มีการให้บริการอย่างครบถ้วนและจำนวนความต้องการของประชาชนที่จะเดินทาง
ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ส่วนการจะให้บริการน้ำมันเพื่อให้มีเติมทุกจังหวัด ได้มีการขอคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดจุดเติมสถานีน้ำมันสำรองสำหรับรถโดยสารสาธารณะให้ครบทุกจังหวัดซึ่งจะแยกออกจากจุดบริการน้ำมันของประชาชนเพื่อจะได้ไม่กระทบกัน ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานจะป้อนน้ำมันเข้าไปส่วนนี้เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะมีการให้บริการอย่างเพียงพอ