จบดราม่า! "ศุภจี" แจงแค่ใส่วิก เพราะต้องพบบุคคลสำคัญแต่ไม่มีเวลาทำผม

จากกรณีช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ภาพของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงการให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีการรูปลักษณ์ที่แปลกตาไปจากเดิม ทั้งผม และรูปหน้าตา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่ามีการไปศัลยกรรมหน้ามาหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในการแถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ พบว่านางศุภจี ทำทรงผมในลักษณะทรงเดิม และกลับมามีลักษณะเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ด้านนางอัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์ชื่อดัง และประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า นางศุภจี ได้เข้าไปตอบ Inbox ในเฟซบุ๊ก หลังมีดราม่ากล่าวหาว่าเอาเวลาไปทำหน้าในช่วงวิกฤต โดยระบุข้อความว่า "เห็นอาจารย์มาช่วยอธิบายเรื่องทรงผม ขออนุญาตเรียนว่า แต๋มใส่วิกค่ะ ไม่มีเวลาตัดหรือทำผมเลยค่ะ และเนื่องจากต้องพบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ เลยเอาง่ายเข้าว่า ไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรเลยค่ะ"