"จุลพันธ์ เผยเข้าพบนายกฯ หารือความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการเดินทางเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า วันนี้ (26 มี.ค.) มาพบนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้ประสานงานกันไว้ล่วงหน้า เพื่อมาหารือความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐบาล ซึ่งจะดูว่ามีความคืบหน้าเช่นไร ขณะเดียวกัน จะได้พูดคุยแนวคิดในการจัดทำนโยบายสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นด้วย
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็มีความห่วงใยปัญหาราคาน้ำมัน โดย สส.พรรคเพื่อไทยก็ได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวานนี้ (25 มี.ค.)
นายจุลพันธ์ ย้ำว่า ตนเชื่อว่ารัฐบาลรักษาการปัจจุบันคงได้รับทราบแนวทางที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอแนะ และตระหนักได้ถึงความวิตกกังวลถึงความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้ว จึงขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเพื่อให้รีบตั้งรัฐบาลใหม่ได้โดยเร็ว เพื่อมีอำนาจเต็มในการปฏิบ้ติหน้าที่รับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตน้ำมันให้ผ่านพ้นได้โดยเร็ว