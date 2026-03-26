แกนนำเพื่อไทยขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า คุยนายกฯ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (26มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางออกจากตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินออกมาส่งที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายภารดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย