"เอกนิติ" เผยนายกฯ สั่งดูราคาพลังงานใกล้ชิด ย้ำหน่วยงานงดดูงาน ตปท.-ประหยัดพลังงานเคร่งครัด

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เปิดเผยถึงผลประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ ว่า เป็นการรายงานมาตรการต่าง ๆ ที่เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในตะวันออก และส่งผลกระทบต่อวิกฤตพลังงานไปทั่วโลก
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการต่างๆ ภายใต้ข้อจำกัด เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ถึงแม้ในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ยังสามารถใช้กลไก เครื่องมือต่างๆ ในด้านกฏหมายเท่าที่ทำได้ ตรงไหนติดข้อจำกัด ให้คณะกรรมกฤษฏีกาช่วยพิจารณาว่า ภายใต้ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ สามารถออกกลไกที่ช่วยประชาชนได้ ให้ดำเนินการได้เลย และเป็นไปตามกฏหมาย
นายเอกนิติ ย้ำว่า สถานการณ์พลังงานมีความผันผวนมาก สิ่งที่ได้พูดคุยใน ครม. เมื่อราคาพลังงานเพิ่มขึ้นสูงมาก และกองทุนน้ำมัน และ ครม. ได้ให้หลักการให้ใช้ภาษีสรรพสามิตเข้ามาช่วยเพิ่ม แต่ถ้าขาลงมาเมื่อไรก็ต้องลดราคาให้กับประชาชนด้วย เพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เมื่อไรราคาลดลงมา ก็จะลดลงด้วย
นายเอกนิติ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมวันนี้ ว่าเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลก ได้กำชับส่วนราชการส่วนกลาง ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ยึดหลักประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเดินทางไปดูงานต่างประเทศให้ยกเลิก ขณะที่ภารกิจจำเป็นยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ และมาตรการ Work From Home และในสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนต้องปรับตัว วิกฤตพลังงานเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ภาครัฐพยายามบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และพยายามทุกวิถีทางร่วมมือร่วมใจผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน