"โสภณ" สั่งเร่งพิจารณาลดงบอาหาร สส. คาดเริ่มหลังแถลงนโยบาย รบ.

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถึงประเด็นค่าอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสาธารณชนในขณะนี้ จากกระแสเรียกร้องให้มีการปรับลดหรือตัดงบประมาณในส่วนดังกล่าว โดยนายโสภณ ระบุว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง โดยมีแนวโน้มว่าจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายหลังช่วงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา หรือภายหลังเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ ในระหว่างช่วงเตรียมการจะมีการปรับลดปริมาณการสั่งอาหารลงให้เหมาะสมกับความจำเป็น เพื่อให้เกิดความประหยัดและสอดคล้องกับสถานการณ์
พร้อมกันนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังได้กล่าวถึงประเด็นการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการใช้พลังงานภายในอาคารรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันพบว่าการแต่งกายของสมาชิกบางส่วนยังไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในอนาคต อาจมีการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในระยะอันใกล้