"นภินทร" แย้ม! ครม.นัดพิเศษมีข่าวดี ยันสงกรานต์มีน้ำมันใช้ รายละเอียดรอ "เอกนิติ-ศุภจี" แถลง

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.นัดพิเศษในวันนี้ ว่า มีการหารือกันในหลายประเด็น ซึ่งจะมีมติออกมา โดยรอให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลจะเอาอยู่ใช่หรือไม่ นายนภินทร ย้ำหนักแน่นว่า "เอาอยู่สิครับ"
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มีมาตรการภาษีสรรพสามิตมาช่วยลดราคาน้ำมันด้วยหรือไม่ นายนภินทร กล่าวว่า มี พร้อมยืนยันว่า มีข่าวดีอย่างแน่นอน และมีมาตรการหลายอย่างมาช่วยประชาชน โดยจะมีเรื่องการลดราคาสินค้า และจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีน้ำมันใช้เดินทางในช่วงสงกรานต์ รวมไปถึงการควบคุมราคาสินค้า