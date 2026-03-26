พาณิชย์ตรวจตลาด พบสินค้าบางรายการเริ่มปรับขึ้นราคา

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ตลาดเสนีย์ฟู้ด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ร่วมกับนายสราวุธ ฉายาวิริยะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งติดตามและตรวจสอบราคาสินค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่ให้ภาระต้นทุนถูกผลักไปยังประชาชน
จากการตรวจสอบราคาและปริมาณสินค้าภายในตลาดเสนีย์ฟู้ด พบว่า ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน ราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน และยังไม่มีการปรับขึ้นราคา สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารหลายรายการราคายังทรงตัว อาทิ ผักบางชนิด เครื่องปรุง เนื้อสัตว์ที่ซื้อจากห้างค้าส่ง ส่วนเนื้อสัตว์ที่ซื้อจากฟาร์มมีการปรับสูงขึ้นประมาณ 10% เช่น เนื้อหมู ส่วนบรรจุภัณฑ์ปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 10-15% อาทิ ถุงพลาสติก กล่องพลาสติกใส่อาหาร และยางรัดของ ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าเข้าใจและเห็นใจผู้บริโภค และยินดีรับต้นทุนในส่วนนี้ไว้ รวมทั้งยังคงเน้นคุณภาพอาหารเช่นเดิม ไม่ลดปริมาณลง ถึงแม้กำไรจะลดลงจากเดิมเล็กน้อย ทั้งนี้ ผู้ค้ายังมีความกังวลเรื่องราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขึ้นราคาของสินค้าในอนาคต
นางสาวโชติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัจจุบันจะเผชิญกับสถานการณ์ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะดูแลสินค้าที่อยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพ และสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจำเป็นยังมีเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเน้นย้ำประชาชนเลือกใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยปริมาณที่เหมาะสมต่อความจำเป็น
ทั้งนี้ หากประชาชนพบการกระทำผิด เช่น การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา การกักตุนสินค้า หรือการปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป