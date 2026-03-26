"เอม-สามี"เยี่ยม "ทักษิณ" บอกเห็นใจคนทั้งประเทศ หวังมีทางออก ผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บุตรสาวและบุตรเขยของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ โดยปัจจุบันนายทักษิณ ได้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา 6 เดือน กับอีก 17 วัน ซึ่งนายทักษิณ จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษเพื่อคุมประพฤติ เนื่องด้วยครบกำหนดการรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 (หรือ 8 เดือน) จากอัตราโทษ 1 ปี เข้าเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
เมื่อ น.ส.พินทองทา และสามี เดินทางมาถึงเรือนจำฯ ก็ได้ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนและคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับให้กำลังใจ โดยยังไม่มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
ต่อมาภายหลังจากที่ น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ใช้เวลาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำฯ ประมาณ 45 นาที นายณัฐพงศ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ท่านยังสุขภาพดี และตนก็ได้ปรึกษาเรื่องงานและเรื่องโดยรวมอย่างเศรษฐกิจโลกด้วย ส่วนเรื่องความเป็นห่วงในสถานการณ์วิกฤตสู้รบในตะวันออกกลางนั้น นายทักษิณ กล่าวว่า เห็นใจคนทั้งประเทศ เพราะตอนนี้ก็เป็นวิกฤตโลก จึงได้แต่หวังว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้ ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้พูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหา เพียงแต่คุยเรื่องสารทุกข์สุกดิบทั่วไป
เมื่อถามว่าในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ทางเรือนจำกลางคลองเปรม จะมีการเปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดเพื่อทดแทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นั้น น.ส.พินทองทา กล่าวว่า จะพาหลานๆ มาหาคุณตา เพราะหลานๆ ก็คิดถึงคุณตามาก เนื่องจากไม่เจอกันแป๊บเดียวก็โตแล้ว
เมื่อถามว่าลูกหลานครอบครัวชินวัตรต่างทราบแล้วว่าเหลือเวลาเพียง 40 กว่าวัน ที่นายทักษิณ จะได้ออกมามีอิสรภาพ ทางครอบครัวได้จัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่อย่างไรหรือไม่นั้น น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขณะที่นายณัฐพงศ์ กล่าวเสริมว่า ยังคงอดทนรอ นับเวลาถอยหลังทุกวัน
จากนั้น ทั้งคู่ได้ยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชน และขอบคุณคนเสื้อแดงที่มารอส่งให้กำลังใจ และร่วมบันทึกภาพกับคนเสื้อแดง ก่อนขึ้นรถยนต์เดินทางกลับออกจากพื้นที่เรือนจำฯ