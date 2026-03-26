ร่างแรงงานดับในอิสราเอลยังไม่ถึงไทย เหตุสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ว่า สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกมีความรุนแรง มีการโจมตีตอบโต้ระหว่างคู่ขัดแย้งหลักและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับอาหรับยังดำเนินต่อไป ท่ามกลางการรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งกำลังทหารเข้าไปในตะวันออกกลางเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบในตะวันออกกลาง และส่งแผน 15 ข้อไปที่อิหร่านเพื่อยุติการสู้รบและกำหนดให้เปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยอิหร่านปฏิเสธและกำหนดเงื่อนไข 5 ข้อในการยุติการสู้รบและต้องให้อำนาจเหนือช่องแคบฮอร์มุซเป็นของอิหร่าน ขณะที่โฆษกทำเนียบขาว ยืนยันว่า สหรัฐฯ ยังยืนยันการเจรจากับอิหร่าน พร้อมให้ระวังการสื่อสารในโลกออนไลน์เกี่ยวกับแผน 15 ข้อ ที่มีเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวอยากให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว และติดตามข่าวสารพร้อมคำแนะนำจากช่องทางการอย่างเคร่งครัดและลงทะเบียนแจ้งที่อยู่ ช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
สำหรับความคืบหน้าช่วยเหลือลูกเรือคนไทย 3 คน ที่ติดอยู่บนเรือมยุรีนารี ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการติดตามสถานะของลูกเรือทั้ง 3 คน สำหรับการส่งร่างนายชัยวัฒน์ แววนิล แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล เดิมมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยในเช้าวันเดียวกันนี้ แต่เนื่องจากสายการบินแอลอัล (El Al) ถูกยกเลิกจากเหตุจำเป็น ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบิน เพื่อเตรียมส่งร่างกลับประเทศไทย หากทราบเที่ยวบินและกำหนดวันส่งกลับ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
นายปาณิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่การช่วยเหลือคนไทย 8 คนเป็นนักเรียนและครอบครัว 7คน และแรงงานประมง 1 คน ได้เดินทางเข้าผ่านตุรกีแล้ว และพักรอที่เมืองวาน เพื่อเดินทางไปพักที่นครอิสตัลบูล ก่อนเดินทางในวันที่ 27 มีนาคมนี้ โดย
มีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคมขอย้ำคนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์จากช่องทางทางการ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยตลอดเวลาและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภูมิภาคตะวันออกกลางมาประเทศไทยหรือประเทศที่สาม 1,499 คน