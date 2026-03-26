"ทรัมป์" มีกำหนดเดินทางเยือนจีน พ.ค.นี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในเดือนพฤษภาคมนี้ ระหว่างการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกในรอบ 8 ปี ซึ่งเป็นการเดินทางที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและต้องเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากสถานการณ์สงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่
เดิมทีนายทรัมป์ มีกำหนดการเดินทางไปเยือนจีนในสัปดาห์หน้า แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคมแทน โดยเขาได้ระบุข้อมูลดังกล่าวผ่านการโพสต์บนแพลตฟอร์มทรูธ โซเชียล (Truth Social) ของเขาในวันพุธ นอกจากนี้ นายทรัมป์ ยังกล่าวเสริมว่า เขาจะเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายสี ในการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน เพื่อเป็นการตอบแทนภายในปีนี้ด้วย
ความพยายามของนายทรัมป์ ในการกำหนดวันเดินทางใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันในการแสดงความเชื่อมั่นท่ามกลางสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยความท้าทาย พร้อมไปกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนระบุว่ายังไม่มีข้อมูลที่จะให้เกี่ยวกับการประกาศการเยือนในครั้งนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐบาลจีนมักจะไม่เปิดเผยรายละเอียดกำหนดการของประธานาธิบดีสี ล่วงหน้าเกินกว่า 2-3 วัน
การเดินทางเยือนเป็นเวลา 2 วันในครั้งนี้ ถูกจัดเตรียมให้เป็นการผสมผสานระหว่างการต้อนรับที่หรูหราสมเกียรติ ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศของนายทรัมป์ ควบคู่ไปกับการใช้แนวทางการทูตที่เน้นผลประโยชน์และความเด็ดขาด
แม้ว่าทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุข้อตกลงที่สร้างความสัมพันธ์อันดีในกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรและชิ้นส่วนอากาศยาน แต่ก็คาดว่าทั้งคู่จะมีการหารือในประเด็นที่มีความตึงเครียดสูง อย่างสถานการณ์ในไต้หวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ว่าอาจมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าสงครามกับอิหร่านซึ่งส่งผลกระทบสั่นคลอนเศรษฐกิจโลก จะสามารถหาข้อยุติได้ทันก่อนถึงกำหนดการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีสี และประธานาธิบดีทรัมป์ หรือไม่