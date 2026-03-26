"นรเศรษฐ์" เตือน ปชช. เตรียมรับมือ หลังพาณิชย์บอกตรึงราคาสินค้าได้ถึง เม.ย.เท่านั้น

นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค แถลงผลการประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงกรณี "น้ำมันล่องหนและข้อเสนอการกำกับควบคุมผลกระทบต่อผู้บริโภค" โดยในส่วนของราคาสินค้า จากการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่าจะมีการควบคุมราคาสินค้า แต่หากต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นแชมพู ผงซักฟอก น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งการควบคุมราคาสินค้าเหล่านี้ กรมการค้าภายใน ระบุว่า ในส่วนของผู้ผลิตรายใหญ่จะยังสามารถตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ แต่คาดว่าน่าจะตรึงได้ถึงเพียงแค่เดือนเมษายนเท่านั้น หลังจากนั้นสินค้าต่างๆ อาจจะขึ้นราคา จึงขอเตือนประชาชนให้เตรียมตัวเพื่อรับมือด้วย