อัยการสั่งเลื่อนส่งฟ้อง "บอสแซม-บอสมิน" 30 วัน ชี้อยู่ระหว่างหาหลักประกัน-ทนายความสู้คดี

จากกรณีที่อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดความเห็นแย้งสั่งฟ้องนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน 2 ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568 โดยอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้องบอสแซมและบอสมีน ในคดีที่ร่วมกันฉ้อโกง ของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป ทางอัยการคดีพิเศษ นัดส่งฟ้องในวันที่ 26 มีนาคม 2569
ความคืบหน้าล่าสุด นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ทางพนักงานอัยการได้รับการติดต่อจากผู้ต้องหาทั้งสองว่าขอเลื่อนการส่งฟ้องออกไปก่อน 1 เดือน เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างหาหลักประกันและทนายความ ทางพนักงานอัยการจึงมีคำสั่งให้เลื่อนนัดส่งฟ้องไป 30 วัน