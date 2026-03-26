ทองปรับแล้ว 11 ครั้ง [-400] รูปพรรณขายออก 70,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.50 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 11 ครั้ง รวมปรับลดสุทธิ 400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 69,900 บาท ขายออกบาทละ 70,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 68,508.04 บาท ขายออกบาทละ 70,900 บาท