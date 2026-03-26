กองทุนน้ำมันฯ แจงปรับขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท/ลิตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า จากที่ราคาน้ำมันดีเซล เบนซิน ขยับขึ้น 6 บาท/ลิตร มีผลเมื่อเช้านี้ (26 มี.ค.) เป็นอัตราสูงสุดที่ไม่เคยขยับขึ้นราคามาก่อน ขอให้ประชาชนมีความเข้าใจ เนื่องจากราคาตลาดโลก ในส่วนของตลาดเอเชียเป็นราคาน้ำมันสูงสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้กองทุนน้ำมันฯ ต้องอุดหนุนราคาน้ำมันในอัตราสูงมาก กระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ 2,592 ล้านบาท หรือประมาณ 80,344 ล้านบาทต่อเดือน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระ ลดเงินอุดหนุนทั้งกลุ่มดีเซล แก๊สโซฮอลล์ และเก็บเพิ่มเงินกองทุนฯ ในส่วนของอี 85 และเบนซิน เพื่อให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว เพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก โดยจากการปรับลดเงินอุดหนุนครั้งนี้ก็ทำให้กองทุนอุดหนุนเหลือประมาณวันละ 1,700 ล้านบาท
นอกจากปัจจัยด้านต้นทุนแล้ว การปรับขึ้นราคายังมุ่งเน้นการสร้างสมดุลราคาในภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลจาก 32.40 บาทต่อลิตร (เมื่อวันที่ 16 มีนาคม) ขึ้นไปแตะระดับ 45 บาทต่อลิตร แล้ว การคงราคาในประเทศให้ต่ำเกินไปจะกลายเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลักลอบนำน้ำมันออกนอกประเทศและการกักตุนเพื่อเก็งกำไร ซึ่งการขยับราคาในครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวและป้องกันไม่ให้ทรัพยากรของประเทศรั่วไหลไปยังกลุ่มผู้หาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในขณะนี้เพื่อลดผลกระทบ ทางรัฐบาลได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มภาคการขนส่งสาธารณะ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวประมง และกลุ่มผู้รับเหมาภาครัฐ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบริการ เป็นต้น
นายพรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ ซึ่งกองทุนฯ ยังคงดูแล มีการอุดหนุนบางส่วน และขอความร่วมมือปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ใช้เท่าที่จำเป็น และเมื่อกองทุนติดลบน้อยลง เมื่อรัฐบาลออก พ.ร.ก.ค้ำประกันการกู้เงินก็จะลดภาระการคลังในอนาคต