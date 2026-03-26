นายกฯ เรียกถกด่วน ครม.นัดพิเศษ หารือแก้วิกฤตพลังงาน

วันนี้ (26 มี.ค.) เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือประเด็นวิกฤติพลังงาน หลังจากล่าสุด คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ในวันนี้ (26 มี.ค.) ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร
มีรายงานว่า การปรับอัตราน้ำมันขึ้นครั้งเดียว 6 บาทต่อลิตร เนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับราคาน้ำมันในประเทศไทยก่อนที่จะมีการปรับขึ้น ราคาถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้น้ำมันในประเทศถูกลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้ประชาชนรับทราบกลไกตลาดอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า หลังจากนี้จะมีการออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.10 น. นายอนุทินได้ขับรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น Sealion 7 มายังทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเอง นายกรัฐมนตรีได้ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชน แต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 6 บาทต่อลิตร โดยเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที
หลังจากนั้นไม่นานมีรัฐมนตรีและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายคน ขึ้นไปประชุมด้วย อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายไชยชนก ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขากฤษฎีกา