"จ่านิว" พร้อมพวกขึ้นศาลฟังคำพิพากษาคดีการชุมนุม "กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง"

วันนี้ (26 มี.ค. 69) ที่ห้องพิจารณา 903 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีชุมนุมของกลุ่ม "คนอยากเลือกตั้ง" หมายเลขดำ อ.1308/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว พร้อมพวกรวม 18 คน เป็นจำเลย
จำเลยประกอบด้วยบุคคลทางการเมืองและนักกิจกรรมหลายราย อาทิ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว นายเอกชัย หงส์กังวาน นายอานนท์ นำภาน.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และน.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด อดีต สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ในข้อหาร่วมกันมั่วสุมยุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116, ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558
คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหน้าองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน เพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปีการรัฐประหาร
ในชั้นพิจารณา จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ และส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว ยกเว้นนายอานนท์ นำภา และนายเอกชัย หงส์กังวาน
ด้านนายสิรวิชญ์ หรือจ่านิว ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าฟังคำพิพากษาว่า การชุมนุมในวันเกิดเหตุเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่า ไม่มีความรุนแรงหรือการทำร้ายเจ้าหน้าที่ มีเพียงการผลักดันกันบริเวณแนวกั้นเท่านั้น และไม่มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ
จ่านิว ระบุด้วยว่า การเคลื่อนไหวครั้งนั้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งตามโรดแมปในปี 2561 ที่ประกาศไว้ แต่ไม่เกิดขึ้น จึงต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ พร้อมย้ำว่าคดีนี้ถือเป็นคดีสุดท้ายของตนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองในช่วงต่อต้านการรัฐประหาร
เมื่อถามว่าได้เตรียมหลักทรัพย์มาด้วยหรือไม่ จ่านิว กล่าวว่า หากทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดหมายก็ได้เตรียมไว้อยู่ แต่ยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ