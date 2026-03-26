รบ.คุมเข้มแพลตฟอร์ม E-Commerce สกัดการผูกขาด–การค้าไม่เป็นธรรม

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือลดหรือจำกัดการแข่งขันในธุรกิจแพลตฟอร์ม E-Commerce โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดกรอบกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์ม ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการโฆษณาดิจิทัล และผู้ให้บริการชำระเงิน เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น การตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนเพื่อไล่คู่แข่ง การกำหนดเงื่อนไขห้ามขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่น การบังคับใช้บริการขนส่งหรือระบบชำระเงินของแพลตฟอร์ม รวมถึงการใช้ระบบอัลกอริทึมจัดอันดับสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง
ทั้งนี้ ประกาศยังระบุพฤติกรรมต้องห้ามทั้งด้านราคาและด้านอื่นๆ อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงเกินสมควร การเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ขาย การใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการลดการมองเห็นสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันโดยรวม ก็อาจได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นางสาวลลิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และคุ้มครองผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคในระบบแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างรอบด้าน