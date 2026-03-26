อัปเดตราคาน้ำมัน หลังขึ้นราคา 6 บาท/ลิตร

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบในการปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ในวันนี้ (26 มีนาคม 2569) ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร ซึ่งการปรับราคาเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95-91 รวมถึง E85 และ E20 ขึ้น 6 บาทต่อลิตร เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดีเซลขึ้น 6 บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซล พรีเมี่ยมขึ้น 8 บาทต่อลิตร
ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้
กลุ่มน้ำมันเบนซิน
เบนซิน ลิตรละ 49.64 บาท
ซุปเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 52.04 บาท (โออาร์)
แก๊สโซฮอล์ 97 ลิตรละ 57.54 บาท (บางจาก)
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 40.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 36.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.79 บาท
กลุ่มน้ำมันดีเซล
ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล ลิตรละ 54.64 บาท (โออาร์)
ดีเซล ลิตรละ 38.94 บาท (โออาร์)
ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS ลิตรละ 56.84 บาท (บางจาก)
ไฮดีเซล S ลิตรละ 38.94 บาท (บางจาก)