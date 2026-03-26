คุณภาพอากาศ กทม.เช้านี้อยู่ในเกณฑ์ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 30.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหลักสี่ 29.9 มคก./ลบ.ม.
3. เขตประเวศ 29.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางคอแหลม 29.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตสัมพันธวงศ์ 29.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตหนองจอก 28.8 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราชเทวี 28.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตวังทองหลาง 27.3 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางรัก 27.2 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางนา 26.9 มคก./ลบ.ม.
11. เขตจตุจักร 26.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางพลัด 26.3 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 21.7 - 29.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 19.5 - 30.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 16.9 - 29.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 16.1 - 29.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 17.4 - 26.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 17.3 - 25 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี