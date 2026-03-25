สภาพัฒน์ขอข้อมูลผู้ค้าน้ำมันทุกราย สกัดลอบส่งออก เตรียมสต็อกไว้ให้ปชช.เดินทาง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภายหลังประชุมหารือสถานการณ์ด้านพลังงาน ว่า ที่ประชุมได้มีการพูดคุยกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือผู้ค้ารายใหญ่ ทุกรายได้รายงานว่า
ขณะนี้น้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการปล่อยออกไปมากขึ้นกว่าช่วงก่อน และจากผลการผ่อนคลายน้ำมันสำรองของผู้ค้าที่ลดลง 0.5% ซึ่งรัฐบาลได้ออกประกาศให้เลื่อนไปก่อน ส่วนการกระจายน้ำมันไปยังผู้ค้ารวมทั้งสถานีบริการไปให้กับผู้ค้ามาตรา 10 โดยจากการที่เราผ่อนคลายระยะเวลารถขนส่งน้ำมัน ทำให้การวิ่งเข้าไปที่ตัวสถานีน้ำมันที่น้ำมันหมดถังสามารถทำได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายสถานีที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำมันหมด ซึ่งตอนนี้กำลังพยายามปรับตัวเรื่องการขนส่งกันอย่างเต็มที่
ยกตัวอย่าง กรณีบริษัทเชลล์ ที่มีระบบติดตามปริมาณน้ำมันที่สถานี ซึ่งในหลายสถานีหลังจากที่มีการเติมน้ำมันไปแล้ว ประมาณเที่ยงคืนปรากฏว่า ช่วงเช้ามีการส่งสัญญาณว่า ปริมาณน้ำมันจะหมดถังเมื่อไร ซึ่งหลายสถานีของเขา น้ำมันจะหมดถังประมาณ 10.00 น. หลังจากที่มีการเติมไปตอนกลางคืน แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการเติมน้ำมันกันมากกว่าภาวะปกติ
ขณะเดียวกัน น้ำมันที่เคยบอกว่ามีปัญหาในแง่ของการจัดสรรน้ำมันให้กับจ๊อบเบอร์ที่ช่วงก่อนหน้านี้จะส่งน้ำมันที่สถานีมากกว่าที่จ๊อบเบอร์ เลยทำให้ผู้ใช้น้ำมันในภาคอุตสาหกรรมมาแย่งน้ำมันกันที่สถานี ซึ่งขณะนี้ผู้ค้ามาตรา 7 ทุกราย รวมทั้งโรงกลั่นได้แจ้งตัวเลขมาแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นมา ได้จัดน้ำมันให้กับจ๊อบเบอร์ไปแล้ว 7 ล้านลิตรต่อวัน เป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์น้ำมันขาดจากปั๊มในประเทศ ซึ่งปริมาณที่จัดไปให้กับจ๊อบเบอร์ก็มีปริมาณใกล้เคียงกัน คงจะจัดเพิ่มให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลังจากที่มีการผ่อนคลายและสำรองไปแล้ว
นายดนุชา กล่าวว่า ที่ประชุมมีการขอข้อมูลจากทางผู้ค้ามาตรา 7 ทุกรายในเรื่องของรถขนส่งน้ำมัน ข้อมูลส่วนนี้จะเอาไปใช้ในการติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดในระบบ จึงต้องขอข้อมูลพวกนี้จากผู้ค้ามาตรา 7 ทุกราย ว่ารถน้ำมันที่ไปรับน้ำมันจากคลังเป็นรถทะเบียนอะไร คนขับเป็นใคร ต้นทางที่รับน้ำมันจากคลังรับที่ไหน และปลายทางไปที่ไหน ตรงนี้ ทาง รมว.กระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับทางกรมธุรกิจพลังงาน และกรมศุลกากร เพื่อที่จะดูการตรวจจับลักลอบส่งออกด้วย โดยที่จะต้องเอาข้อมูลจากผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ในแง่ของรถบรรทุกขนส่งทั้งหมดที่มีการขนส่งกันทุกวัน เอามาดู และมีการติดตามตรวจสอบ
นายดนุชา กล่าวว่า ที่ประชุมมีการเตรียมมาตรการในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ปริมาณการเดินทางมากขึ้น ขณะนี้ผู้ค้ามาตรา 7 ทุกราย ได้มีการจัดเตรียมการสั่งน้ำมันเพิ่มเพื่อที่จะไปเก็บไว้ในสต๊อกของคลังตัวเองในแต่ละจุด เพื่อที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดน รวมทั้งผู้ค้าบางรายได้มีการจัดเตรียมคลังแบบโมบายที่สามารถจะเคลื่อนย้ายไปเติมในสถานีบริการที่ขาดได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่เตรียมไว้ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งไปและกลับได้สะดวกมากขึ้น