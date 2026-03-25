"พิพัฒน์"โว! สงกรานต์น้ำมันพร้อม ประสาน ปตท.เติมรถสาธารณะเต็มถัง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีรถขนมวลชนไม่รับจองตั๋วเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์น้ำมัน จะสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างไร ว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนหารือกับกระทรวงคมนาคม และ บขส. โดยในส่วนของ บขส. รถร่วม รถเสริม ยังหาได้ตามปกติ ส่วนเรื่องน้ำมันให้ บขส.รับผิดชอบ โดยขอความอนุเคราะห์จาก ปตท. มาเติมน้ำมันที่สถานีขนส่ง เช่น หมอชิต สายใต้ สายตะวันออก เตรียมไว้ทุกเส้นทางสำหรับรถร่วมออกจากกรุงเทพฯ ให้เต็มทุกคัน
เมื่อถึงปลายทางจะเตรียมน้ำมันสำรอง สำหรับรถที่เข้าร่วมที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หากไม่สามารถวิ่งจนถึงปลายทางได้ ขอให้แจ้งแต่ละจังหวัด จะให้ผู้ว่าฯ ดำเนินการประสานกับปั๊มน้ำมันในเส้นทางที่ผ่าน เพื่อให้สามารถแวะเติมน้ำมัน ยืนยันเตรียมการเรียบร้อย
ส่วนการเดินทางด้วยตนเอง นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้ อย่างช้าสิ้นเดือนนี้ สภาพคล่องของสถานีบริการจะต้องกลับสู่สภาพเดิม ขออย่ากังวลว่าไม่มีน้ำมันเติม เมื่อไปเที่ยว