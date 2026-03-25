"ปกรณ์" ยื่นลาออกบอร์ด AOT อีกตำแหน่ง สอดรับข่าวมีชื่อติดโผ "ครม.อนุทิน 2"

วันที่ 25 มีนาคม 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า มีภารกิจอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ AOT เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป
วันเดียวกันนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เช่นกัน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายปกรณ์ มีชื่อจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลอนุทิน 2