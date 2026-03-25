บวท.รับลูกคมนาคม ลดค่าบริการการเดินอากาศ 30% ช่วงสงกรานต์ 69

นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ สนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคม ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางทางอากาศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดค่าบริการการเดินอากาศ สำหรับเที่ยวบินพิเศษที่มีการให้ส่วนลดค่าโดยสาร (Discount of ceiling fare flight) จำนวน 191 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 โดยให้ส่วนลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับการบินภายในประเทศ ในอัตราร้อยละ 30 เพื่อส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มเที่ยวบินรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความต้องการเดินทางสูง
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม กำกับดูแลการให้บริการ มีมาตรฐานความปลอดภัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาชนล่วงหน้า โดยวิทยุการบินฯ ได้คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569 (10 วัน) จะมีปริมาณเที่ยวบินในประเทศไทย รวมประมาณ 25,620 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,562 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันของปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายในประเทศและภูมิภาค อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงที่ยังมีภาวะสงครามอยู่
นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับด้านการให้บริการการเดินอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการบริหารจราจรทางอากาศให้มีความปลอดภัย คล่องตัว และลดความล่าช้า พร้อมนำมาตรการบริหารจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) มาใช้ร่วมกับหน่วยงานการบินทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกรให้เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมแผนสำรองทั้งด้านสถานที่ ระบบ และบุคลากร อีกทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า วิทยุการบินฯ พร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินด้วยความปลอดภัยสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากสายการบินและท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเดินทางช่วงสงกรานต์เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด