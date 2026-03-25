"ปกรณ์" ไขก๊อกบอร์ด PTTGC คาดรอรับตำแหน่งรองนายกฯ

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) "อนุทิน 2" ที่มีกระแสข่าวชื่อของ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นแคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย หลังจาก นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไม่ได้ไปต่อกับ ครม.ชุดใหม่ ล่าสุดได้มีการเผยแพร่เอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.2569) โดยให้เหตุว่า ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่น
สอดรับกับก่อนหน้านี้ ที่มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา นายปกรณ์ ได้ส่งเอกสารในขั้นตอนตรวจคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี พร้อมกับแคนดิเดตรัฐมนตรีรายอื่นๆ ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในสัปดาห์นี้