พาณิชย์​ประชุม​ กกร.เพิ่มสินค้าควบคุม​เป็น 71 รายการ ขยายพื้นที่ธงฟ้า-ธงเขียว ลดค่าครองชีพ ปชช.

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) โฆษกกระทรวงพาณิชย์ แถลงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง​ หรือ​ ศบก.​ ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569​ ถึงมาตรการดูแลประชาชนด้านค่าครองชีพ​ ว่า​ ส่วนการติดตามราคาสินค้าและค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งจะการลงพื้นที่ของพาณิชย์จังหวัดทั้ง 16 จังหวัด​ทั่วประเทศ​ โดยการ บูรณาการร่วมกับพลังงานจังหวัด​ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 -​ 24 มีนาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 2,726 แห่ง แบ่งเป็นสถานีน้ำมัน 1,650 แห่ง​ ร้านจำหน่ายปุ๋ย 569 แห่ง ตลาดห้างค้าปลีก 507 แห่ง ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี 2542 ใน​ 9 จังหวัด​ รวมทั้งสิ้น 14 ราย พบการกระทำความผิดคือไม่ปิดป้ายประกาศราคาสินค้า โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนของกรมการค้าภายใน 1569 รวมทั้งสิ้น 372 คำร้อง​ ตรวจพบไม่ติดป้ายราคา​ 14 ราย​ ราคาไม่ตรงป้าย​ 3 ราย​ ติดป้ายไม่ชัดเจน​ 1 ราย​ ไม่พบการกระทำความผิด​ 119 ราย​ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 235 คำร้อง​ และมีการร้องเรียนอีก 33 คำร้อง​ ที่จำหน่ายสินค้าเกินราคาสมควร​ ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ราคาต้นทุน​ตามข้อเท็จจริง และจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์​ และส่วนกลางรวมถึงผู้บริหาร​ เพื่อติดตามสถานการณ์ ทั้งราคาและปริมาณสินค้าในตลาด​ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล​ เพื่อที่จะปรับมาตรการให้สอดคล้องในการให้ความช่วยเหลือลดค่าครองชีพ​ และลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยพบ 2 ส่วน​ คือปริมาณสินค้าตรวจพบว่ามีความเพียงพอ​ และส่วนที่ 2 คือระดับราคาสินค้า​ อยู่ในระดับทรงตัว​ โดยเฉพาะอาหารจานเดียว​ก๋วยเตี๋ยว​ ข้าวแกง​ แต่ก็มีในส่วนที่ปรับเพิ่มตามโครงสร้างของราคาสินค้า เนื้อสุกร​ ไก่​ ไข่ไก่​ ปรับขึ้นตามต้นทุน ทั้งค่าขนส่งและวัตถุดิบ

และส่วนที่ 2 คือ​บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ปรับขึ้นตามห่วงโซ่อุปทาน​ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของกระทรวงพาณิชย์​ มีการปรับมาตรการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต้นทุน โดยขยายพื้นที่จำหน่าย​สินค้าธงฟ้าให้มากขึ้น​ และการลดต้นทุนมีมาตรการธงเขียว ลดราคาปุ๋ย โดยจะทำงบประมาณให้มากขึ้น​ และความถี่มากขึ้น​ มีการขยายพื้นที่มากขึ้น

และอีกส่วนคือ​ "ไทยช่วยไทย" เชื่อมโยงผู้ประกอบการรายใหญ่และ​รายเล็ก​เข้าด้วยกันเพื่อที่จะนำเสนอสินค้า​ และมาตรการกำกับดูแลเจรจาเพื่อตรึงราคาสินต้าที่จำเป็น​ เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและต้นทุนนั้นสูงเกินไป

นอกจากนี้ ในส่วนของบ่ายวันนี้นางศุภจี​ สุ​ธรรม​พันธุ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อพิจารณาสินค้าควบคุมเพิ่มอีก 12 รายการ ตั้งแต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ​ เช่น​ น้ำขวด​ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่งจากเดิมมี​ 59 รวมเป็น 71 รายการ

โดยสินค้าที่ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่จะขึ้นราคา ซึ่งแต่เดิมมี 8 รายการ จะเพิ่มอีก 13 รายการ รวม​ 21 รายการ​ อาทิ​ กระดาษชำระ​ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน​ สบู่​ แชมพู​ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติภายใต้กกร.​ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคมนี้

เมื่อถามว่ามีบางพื้นที่ปรับขึ้นของราคาสินค้า แต่ในกระทรวงพาณิชย์อาจยังไม่เข้าไปตรวจสอบอย่างทั่วถึง โฆษกกระทรวงพาณิชย์​ กล่าวว่า​ ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น หากดูในตลาดจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนอาหารสด​เช่น ไก่​ หมู เพิ่มประมาณ 10 บาท เกิดจากราคาโครงสร้างราคาต้นทุน​เช่น พลังงาน​ และค่าขนส่ง และส่วนที่เหลือ​2 น้ำมันขวด มีอยู่ 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือระดับที่เพิ่มขึ้นตามยี่ห้อ และระดับที่​ 2 คือ​ คุณภาพคงเดิม แต่ราคาที่ได้ระดับ 40-50 บาท​ และส่วนที่ 3 คือเกิดขึ้นจากต้นทุนของเม็ดพลาสติก​ คือถุง ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น​หรือเงินเฟ้อ​ และมาตรการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คือการลดค่าครองชีพ