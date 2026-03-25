สวีเดนเตรียมเสนอร่างกฎหมาย "ผู้อพยพต้องดำรงชีวิตสุจริต" ทำผิดเจอเนรเทศ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ว่า รัฐบาลสวีเดนจะเสนอร่างกฎหมายที่กำหนดให้ผู้อพยพ ต้องปฏิบัติตามการดำรงชีวิตอย่างสุจริต มิฉะนั้น จะถูกเนรเทศ
รัฐบาลฝ่ายขวาของประเทศ ซึ่งขึ้นมามีอำนาจในปี 2565 ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการเข้มงวดกับผู้อพยพ รวมถึงกำลังพยายามผลักดันการปฏิรูปหลายด้านอย่างรวดเร็ว ก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในเดือนกันยายนนี้
รัฐบาลฝ่ายขวาของประเทศ ซึ่งขึ้นมามีอำนาจในปี 2565 ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการเข้มงวดกับผู้อพยพ รวมถึงกำลังพยายามผลักดันการปฏิรูปหลายด้านอย่างรวดเร็ว ก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในเดือนกันยายนนี้