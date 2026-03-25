xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +32.96 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 37,912.40 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (25 มี.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,443.35 จุด ปรับขึ้น 32.96 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.34 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 37,912.40 ล้านบาท