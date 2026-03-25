ญี่ปุ่นจับสมาชิก SDF พกอาวุธบุกสถานทูตจีน ในเกียวโต ไม่มีเจ็บ-ตาย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ว่า นายโคได มูราตะ สมาชิกของกองกำลังป้องกันตนเอง (เอสดีเอฟ) ภาคพื้นดินค่ายเอบิโนะ ในจังหวัดมิยาซากิ ถูกเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำกรุงโตเกียวควบคุมตัวไว้ได้ เชื่อว่า ผู้ก่อเหตุยังได้พกมีดติดตัว ซึ่งพบในที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจอ้างคำพูดที่มูราตะกล่าวกับพนักงานสอบสวน ว่า เขาพยายามสื่อสารความคิดเห็นของตนเองกับเอกอัครราชทูต และหากความคิดเห็นของเขาถูกปฏิเสธ มูราตะวางแผนที่จะการฆ่าตัวตาย และตัดสินใจบุกรุกเข้าไปในสถานเอกอัครราชทูตประมาณ 9 โมงเช้าของวันเกิดเหตุ ขณะที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุภายในอีกประมาณ 3 ชั่วโมงต่อมา
