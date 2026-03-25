ราคาทองครั้งที่ 24 ขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:19 (ครั้งที่ 24) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 70,400.00 บาท ขายออก 70,600.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,993.16 ขายออก 71,400.00 บาท