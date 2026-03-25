"กรณ์" ยันไอ้โม่งโรงกลั่นมีจริง จี้ รบ.ลดภาษีสรรพสามิต-ลดราคาน้ำมัน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (25 มี.ค.) ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจาถึงแนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จำนวน6ญัตติ จาก 6 พรรคการเมือง โดยนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติพลังงานที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมว่า ความล้มเหลวการบริหารจัดการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนมี 3 ข้อ คือ
1.โรงกลั่นไม่ส่งน้ำมันอย่างเพียงพอให้ปั๊มน้ำมัน ยืนยันว่า ไอ้โม่งมีจริง รัฐบาลรู้ว่าโรงกลั่นไม่ส่งน้ำมันให้ปั๊ม แต่ไม่ติดตามว่าน้ำมันไปอยู่ในมือใคร ข้อมูลเหล่านี้ควรอยู่ในมือรัฐบาล ไม่ควรมาถามประชาชน
2.โครงสร้างราคาน้ำมันมีปัญหา ประเทศไทยมีราคาน้ำมัน 3 ตลาดคือ 2.1.ราคาหน้าปั๊มที่ได้รับการชดเชย มีราคาต่ำสุด 2.2ราคาขายส่งผ่านจ๊อบเปอร์ ไม่ได้รับการชดเชยราคา 2.3.ราคาน้ำมันเขียวของชาวประมง ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต รัฐบาลไม่สามารถป้องกันให้ผู้ซื้อจากตลาดอื่นแห่มาซื้อราคาหน้าปั๊มน้ำมันที่ได้รับการชดเชยราคา ภาคอุตสาหกรรมที่ควรซื้อจากจ๊อบเปอร์ มาแย่งซื้อหน้าปั๊มที่มีราคาถูกกว่า
3.กองทุนน้ำมันมีหนี้สะสม 2 หมื่นกว่าล้านบาท แต่ยังไม่มีมติครม.ให้กองทุนน้ำมันกู้เงินมาชดใช้ให้กับผู้ค้าน้ำมันได้ ทำให้โรงกลั่นไม่ส่งน้ำมันให้ปั๊มน้ำมัน เพราะยิ่งขาย ยิ่งขาดสภาพคล่อง ประชาชนรับทราบไอ้โม่งมีอยู่จริง รัฐบาลควรเอาจริงแก้ปัญหา เพราะสุ่มเสี่ยงให้ประชาชนคิดเลยเถิดว่า รัฐบาลกับไอ้โม่งเป็นพวกเดียวกัน
ส่วนเรื่องราคาน้ำมันที่นายกฯ ส่งสัญญาณลอยตัวราคาน้ำมันนั้น ประชาชนสับสนว่า ราคาหน้าปั๊มจะไปถึง 50บาทหรือไม่ ความล้มเหลวเรื่องการควบคุมราคาเพราะรัฐบาลไม่ได้ไปดูสต๊อกน้ำมันของโรงกลั่นตั้งแต่แรก ปล่อยให้โรงกลั่นฟันกำไรขายน้ำมันในสต๊อกเดิมก่อนมีวิกฤติราคาน้ำมัน อีกทั้งยังให้โรงกลั่นขายน้ำมันในราคาค่าการกลั่นที่สูงกว่าปกติ 3เท่า ได้กำไรทั้งจากสต๊อกน้ำมันเดิม และค่าการกลั่น ถึงเวลาต้องทบทวน เพราะทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินจริง ขณะเดียวกันภาษีสรรพสามิตน้ำมันอยู่ที่ 6.95บาทต่อลิตร ไม่ลดลงแม้แต่สตางค์ รัฐบาลส่งสัญญาณให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน รัฐบาลควรมีส่วนร่วมด้วย กำไรที่เกินควรจากโรงกลั่นควรแบ่งมาช่วยลดภาระประชาชนในกองทุนน้ำมัน และรัฐบาลควรลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลง 6 บาท 2 ข้อเสนอนี้จะช่วยให้น้ำมันถูกลงลิตรละ 9บาท ทุกรัฐบาลมีวิกฤติของตัวเอง วิกฤติรัฐบาลชุดนี้คือ วิกฤติตะวันออกกลาง รัฐบาลควรพูดความจริง ไม่ใช่ผลักให้ข้าราชการ อธิบดี ปลัดกระทรวงต่างๆออกมาพูดแทนรัฐบาล ฝากรัฐมนตรีอย่าแอบ อย่าซ่อน อย่าหนี ประชาชนต้องการฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจ คลายความตื่นตระหนก
