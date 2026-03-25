กทม.เตรียมห้องหลบร้อนบริการ ปชช.รับมือ Heat Index ที่สูงขึ้นถึงจุดอันตราย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ในพื้นที่ กทม.วันนี้อยู่ในเกณฑ์อันตราย ว่า มีการเตรียมพร้อมไว้แล้ว โดยค่าดัชนีความร้อนสูงขึ้นเป็นเรื่องของความชื้นและอุณหภูมิที่สูงขึ้น กทม.ได้มีการเตรียมพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงจัดเตรียมห้องหลบร้อนไว้ให้บริการ ซึ่งของ กทม.เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง แล้วมีห้องหลบร้อนของภาคเอกชนที่จะมาช่วยกันได้ จัดเตรียมน้ำดื่มกระจายไว้ตามจุดต่างๆ รวมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงชุมชนดูผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความยากในการเคลื่อนไปหาจุดที่เย็นกว่าได้ โดยทั้งหมดนี้ มีการดูแลอย่างเข้มข้น โดยมีสำนักอนามัย เป็นเจ้าภาพในการดูแล