พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเดนมาร์กคว้าชัยเลือกตั้งทั่วไป แต่อ่อนแอสุดในรอบกว่า 120 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ว่าพันธมิตรพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของเดนมาร์ก นำโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีเมตเต เฟรเดอริกเซน คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป แต่ถือเป็นผลงานอ่อนแอที่สุดในรอบกว่า 120 ปี และกลุ่มฝ่ายซ้ายไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้
ทั้งนี้ กลุ่มฝ่ายซ้ายของเดนมาร์ก ได้รับเลือกตั้ง 84 ที่นั่ง จาก 179 ที่นั่ง ในรัฐสภา ส่วนฝ่ายขวาได้รับ 77 ที่นั่ง ซึ่งการเป็นเสียงข้างมากต้องการ 90 ที่นั่ง
