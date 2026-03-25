ผบก.ภ.จว.สุพรรณฯ มอบรางวัล ตร.ดีเด่น ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจ

วันนี้ (25 มี.ค.) พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธาน ในการประชุมบริหารราชการ ภ.จว.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2569 พร้อมได้มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ "ขวัญกำลังใจ ตำรวจสุพรรณบุรี ทำดี" ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา รวมเป็นเงินรางวัล จำนวน 98,900 บาท เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงบูรณาการร่วมกับ คณะ กต.ตร.จังหวัดสุพรรณบุรี คณะ กต.ตร.สภ.ในสังกัด ประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งกองทุน และมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประจำทุกเดือน