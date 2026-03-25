ปชส.จังหวัดสุรินทร์ประชุมความร่วมมือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน-เครือข่าย ปชส.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำโดย ว่าที่ ร.ต.กิติวรรณ มณีล้ำ ปชส.จังหวัดสุรินทร์ นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ร่วมประชุม ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ผ่านระบบสื่ออิเลกทรอนิกส์(Zoom meeting) โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด” ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และมีนางพนิดา จันทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 2 พร้อมด้วยปชส.จังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชนจาก 9 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เข้าร่วม
นางพนิดา จันทวัฒน์ ผอ.สำนักงาน ปชส.ที่ 2 กล่าวว่า มีความยินดีที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในเขตภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับชุมชน ทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐ โดยทั้ง 9 จังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ในการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการอำนวยความเป็นธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและการเสวนาในหัวข้อ “เครือข่ายปชส.จังหวัดสู่ความร่วมมือในการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน” เพื่อสร้างความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเตรียมความพร้อมให้เครือข่ายสามารถนำสื่อ ปชส.และวิดีทัศน์ ต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกมิติ
