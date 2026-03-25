ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจพัฒนาการงานเปิดรับคนแพคของ ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจพัฒนาการงาน กรมพัมนาฝีมือแรงงาน เปิดรับพนักงานแพคของรายได้ขั้นต่ำ 4,500 บาทต่อเดือนนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

กรมพัฒนาฝีมือแรงาน เตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากเพจาดังกล่าว เป็นเพจปลอม มีการลงโฆษณาเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ไม่ได้เป็นการเปิดรับสมัครงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังมีการนำโลโก้ของหน่วยงานไปตั้งเป็นภาพปกเฟซบุ๊ก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความสับสน ซึ่งเพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องมีเครื่องหมาย "ติ๊กถูกสีฟ้า" ด้านหลังชื่อเสมอ