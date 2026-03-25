นายกฯ ยันไม่มีการตรึงราคาน้ำมันในประเทศ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการตรึงราคาน้ำมันในประเทศ ว่า ไม่มีคำว่าตรึง ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาด และเมื่อไม่มีคำว่าตรึงก็ไม่มีเพดาน ซึ่งรัฐบาลจะดูมาตรการสำหรับผู้ใช้น้ำมัน รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่จะฝืนกลไกตลาดไม่ได้
ส่วนของกองทุนน้ำมันจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอให้ไปถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
