ปลัดภูเก็ตนำกำลังตรวจหาดฟรีดอม ปมชาวบ้านถูกกลุ่มอิทธิพลยึดพื้นที่-ข่มขู่ทำกิน

วันนี้ (24 มี.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 นายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกะรน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และอาสารักษาดินแดน รวมทั้งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมปฏิบัติการ
จากการตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิดจำนวน 5 ราย ในข้อหาบุกรุกและแผ้วถางป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย และพบว่า มีผู้กระทำความผิด 1 ราย ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะรนดำเนินคดีทันที
นอกจากนี้ ยังพบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่พักอาศัย ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ป่า รวมถึงพบช้างจำนวน 4 เชือก ถูกล่ามขาทั้งสองข้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประสานปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต เข้าดำเนินการตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
จากการตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิดจำนวน 5 ราย ในข้อหาบุกรุกและแผ้วถางป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย และพบว่า มีผู้กระทำความผิด 1 ราย ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะรนดำเนินคดีทันที
นอกจากนี้ ยังพบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่พักอาศัย ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ป่า รวมถึงพบช้างจำนวน 4 เชือก ถูกล่ามขาทั้งสองข้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประสานปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต เข้าดำเนินการตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมายต่อไป