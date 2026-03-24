จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูง CR450 ได้ถึง 450 กม./ชม. ตอกย้ำยกระดับอุตฯ ผ่านเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟของจีน เปิดเผยว่า รถไฟความเร็วสูง CR450 รุ่นล่าสุดของจีน ทำความเร็วสูงสุดระหว่างการทดสอบวิ่งได้ถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงของจีน และตอกย้ำกลยุทธ์ขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟของจีนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างการผลิต กับการวิจัย และพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีน
ทั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟของจีนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างการผลิต กับการวิจัย และพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีน