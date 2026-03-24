เกาหลีใต้ประกาศมาตรการสลับวันเดินรถตามเลขทะเบียน หวังประหยัดพลังงาน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้ (24 มี.ค.) ว่า กระทรวงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ ประกาศมาตรการ สลับวันเดินรถ 5 วัน สำหรับหน่วยงานภาครัฐและพนักงานในรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการประหยัดพลังงาน ท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไป
ทั้งนี้ รถยนต์ของหน่วยงานราชการและรถส่วนตัวของพนักงานภาครัฐจะถูกสั่งห้ามวิ่ง 1 วันต่อสัปดาห์ ตามหมายเลขท้ายของป้ายทะเบียน เช่น ทะเบียนลงท้ายด้วย 1 และ 6 ห้ามวิ่งวันจันทร์ เป็นต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้มงวด
