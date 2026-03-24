ปชน.ถกแนวทางทำงานในสภาฯ เล็งเพิ่มวันประชุม - ลดงบฯ ในส่วนที่ไม่จำเป็น

วันนี้ (24 มี.ค.) ที่ประชุม สส.พรรคประชาชน ประจำสัปดาห์ ได้หารือแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคประชาชนมีข้อสรุปบางส่วนดังนี้ 1. พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมในแต่ละสัปดาห์ โดยเพิ่มจาก 2 วันต่อสัปดาห์ (พุธ-พฤหัสบดี) ที่เคยเป็นแนวปฏิบัติในสภาชุดที่ผ่านๆ มา มาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ (พุธ-ศุกร์) อย่างน้อยในบางสัปดาห์ (เช่น 2 สัปดาห์ต่อเดือน) โดยพรรคเห็นว่า วันพุธควรเป็นวันพิจารณากฎหมายเหมือนที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีควรเป็นวันพิจารณากระทู้-ญัตติ-รายงานเหมือนที่ผ่านมา ส่วนวันศุกร์ที่เพิ่มขึ้นมา ควรเน้นพิจารณากฎหมายที่ สส. หรือ ภาคประชาชน เสนอเข้ามา ที่อาจค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุม พรรคหวังว่าแนวทางนี้จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประธานสภาคนใหม่ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภา ที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภาก่อนได้รับเลือกว่าต้องการให้สภามีพื้นที่สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงกฎหมายที่ถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรี
2. พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกินความจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสิ่งที่ สส. เราเรียกร้องมาโดยตลอดและผลักดันสำเร็จในบางส่วนตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล ในส่วนของสวัสดิการอาหารฟรี ที่ปัจจุบันมีการจัดสรรให้กับ สส. ในวันประชุมสภา ทางพรรคเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกสวัสดิการดังกล่าว โดยหากสภาจำเป็นต้องมีการจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวก สส. ในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมสภา ก็สามารถดำเนินการได้โดยให้ สส. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (เช่น ผ่านการหักจากเงินเดือน สส.) ในขั้นตอนถัดไป เห็นควรให้ทุกพรรคร่วมกันออกแบบรายละเอียดในการดำเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการกิจการสภาและกลไกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี
2. พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกินความจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสิ่งที่ สส. เราเรียกร้องมาโดยตลอดและผลักดันสำเร็จในบางส่วนตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล ในส่วนของสวัสดิการอาหารฟรี ที่ปัจจุบันมีการจัดสรรให้กับ สส. ในวันประชุมสภา ทางพรรคเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกสวัสดิการดังกล่าว โดยหากสภาจำเป็นต้องมีการจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวก สส. ในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมสภา ก็สามารถดำเนินการได้โดยให้ สส. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (เช่น ผ่านการหักจากเงินเดือน สส.) ในขั้นตอนถัดไป เห็นควรให้ทุกพรรคร่วมกันออกแบบรายละเอียดในการดำเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการกิจการสภาและกลไกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี