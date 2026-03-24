นายกฯ ย้ำชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่น่ากังวล ทหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายปกติ

วันนี้ (24 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีโอกาสเกิดการปะทะ รอบที่ 3 หลังทหารกัมพูชายกพลประชิดชายแดน ว่า ตนได้สอบถามไปยัง พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) แล้ว ให้ข้อมูลว่า ฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติ ไม่ได้มีความวิตกว่าจะทำอะไรกับประเทศไทย โดยถามย้ำไปถึง 2 ครั้ง และนำโพสต์ที่สำนักข่าวต่างๆ นำเสนอส่งไปให้ดู และให้กองทัพบกออกมาชี้แจง เพื่อให้ประชาชนได้สบายใจ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องอื่นอยู่แล้ว ซึ่งโฆษกกองทัพบก ชี้แจงแล้วว่า ไม่มีเรื่องของการจะมาคุกคามประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ประมาท ซึ่งนอกจากสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนกับ เสธ.ทบ.แล้ว ยังถามถึงการดูแลพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ยังเหมือนเดิม และมีการเตรียมความพร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า เรื่องชายแดนไม่มีข้อกังวล
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ประมาท ซึ่งนอกจากสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนกับ เสธ.ทบ.แล้ว ยังถามถึงการดูแลพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ยังเหมือนเดิม และมีการเตรียมความพร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า เรื่องชายแดนไม่มีข้อกังวล